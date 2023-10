Комплектувальні для "Іскандер" та "Кинджал" поставляються з Європи - ЗМІ

09:21 26 жовтня Київ, Україна

Корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ), яка є виробником бойових систем "Іскандер" та гіперзвукових ракет "Кинджал", продовжує купувати комплектувальні з різних країн, включаючи Європу, із залученням посередницьких фірм.



Цю інформацію надав портал The Insider.



За даними журналістів, КБМ, яка є частиною держкорпорації Ростех, купує американські чіпи для своїх ракет із Китаю. Ці чіпи закуповуються через московську компанію ТОВ "ЕТС Електронікс", засновану 2021 року, у китайської фірми ETC Electronics Limited.



Крім того, КБМ також завозить різні комплектувальні із країн Європи. Наприклад, компоненти, такі як камери тепла та холоду, імпортуються з Польщі з використанням посередництва московської компанії ТОВ "Остек-Тест". Токарні верстати, необхідні для виробництва, купуються у Німеччині через ТОВ "KEB-Рус". Окрім цього, фірми-посередники закуповують продукцію для КБМ у виробників з Литви, Латвії, Бельгії та Великобританії.



Керівником "Конструкторського бюро машинобудування" є Сергій Пітіков, який перебуває на цій посаді ще з радянських часів. За даними The Insider, його дочка Мая Пітікова проживає неподалік Мальмо у Швеції. Під час бесіди з журналістами вона висловила свою думку про поточну ситуацію, назвавши путінський режим "злочинним, кривавим і безглуздим", проте відмовилася давати інші коментарі, пославшись на те, що не готова брати участь у розмовах, спрямованих проти її батька.