Компенсації для жертв насильницьких злочинів

Кабмін прийняв рішення виплачувати компенсації громадянам постраждалим від насильницьких дій, засоби для виплат будуть надходити з державного бюджету, які після будуть стягуватися з злочинця.
Відповідне рішення прийняв на засіданні Кабмін, повідомив глава Мін'юсту Денис малюська.
Відповідне рішення прийняв на засіданні Кабмін, повідомив глава Мін'юсту Денис малюська.
Як уточнив малюська, гроші виплатять тим, хто отримав тяжкі тілесні ушкодження, близьким родичам померлих жертв злочину, постраждалим в результаті статевих злочинів та постраждалим дітям, щодо яких було застосовано фізичне або психологічне насильство.
Орієнтовний розмір мінімально платежу складе 40% від прожиткового мінімуму. Але фактичні розміри компенсацій буде встановлювати Кабмін, виходячи з наявних коштів в бюджеті, уточнив міністр.
Виплати проводитимуть регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А після цього держава стягуватиме компенсацію з злочинця в порядку регресу.
Також кожного, хто вчинив злочин або кримінальний проступок, зобов'яжуть платити спеціальний збір на відшкодування шкоди.
Орієнтовний розмір мінімально платежу складе 40% від прожиткового мінімуму. Але фактичні розміри компенсацій буде встановлювати Кабмін, виходячи з наявних коштів в бюджеті, уточнив міністр.
Виплати проводитимуть регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А після цього держава стягуватиме компенсацію з злочинця в порядку регресу.
Також кожного, хто вчинив злочин або кримінальний проступок, зобов'яжуть платити спеціальний збір на відшкодування шкоди.
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