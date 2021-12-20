Компенсації для жертв насильницьких злочинів

18:26 15 липень Київ, Україна

Кабмін прийняв рішення виплачувати компенсації громадянам постраждалим від насильницьких дій, засоби для виплат будуть надходити з державного бюджету, які після будуть стягуватися з злочинця.



Відповідне рішення прийняв на засіданні Кабмін, повідомив глава Мін'юсту Денис малюська.

«Сьогодні Кабмін підтримав наш законопроект , яким вводиться механізм відшкодування шкоди потерпілим в результаті насильницьких злочинів (згвалтування, тяжкі тілесні ушкодження, вбивства близьких родичів). Кожна людина, яка постраждала в результаті насильницького злочину, буде отримувати компенсацію від держави », - повідомив міністр.

Як уточнив малюська, гроші виплатять тим, хто отримав тяжкі тілесні ушкодження, близьким родичам померлих жертв злочину, постраждалим в результаті статевих злочинів та постраждалим дітям, щодо яких було застосовано фізичне або психологічне насильство.



Орієнтовний розмір мінімально платежу складе 40% від прожиткового мінімуму. Але фактичні розміри компенсацій буде встановлювати Кабмін, виходячи з наявних коштів в бюджеті, уточнив міністр.



Виплати проводитимуть регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А після цього держава стягуватиме компенсацію з злочинця в порядку регресу.



Також кожного, хто вчинив злочин або кримінальний проступок, зобов'яжуть платити спеціальний збір на відшкодування шкоди.