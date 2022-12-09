Комітет ВР розглянув та підтримав заборону УПЦ МП в Україні

19:05 09 грудня Київ, Україна

Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики розглянув низку законопроєктів у сфері релігії та свободи совісті. Про це повідомляє пресслужба Комітету.



Сьогодні, 9 грудня, на своєму засіданні Комітет розглянув та підтримав проєкт Закону про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій (№8221), мета якого повністю заборонити діяльність РПЦ та її структур на території України.



Законопроєкт представив перший автор проєкту, голова підкомітету з питань культурної політики Микола Княжицький.



Документ встановлює заборону діяльності на території України Російської православної церкви та її підрозділів, передбачає, що всі правочини, пов'язані з використанням майна (оренда, лізинг тощо), припиняються достроково, встановлює особливості найменування релігійних організацій.



Зокрема, використовувати у своїй назві слова "православний" або "православна" має право лише організація, підпорядкована Православній Церкві України.

"Відповідно, законопроєкт не містить жодного втручання у релігійні справи та не порушує принцип відокремлення держави від церкви", - зазначив Княжицький.



За результатами обговорення Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити проєкт закону №8221 за основу, включивши його до порядку денного.