Комітет ВР з нацбезпеки підтримав законопроєкт, який робить добровільним військовий облік для жінок

19:21 05 вересня Київ, Україна

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони схвалив законопроєкт про взяття жінок на військовий облік на добровільній основі.



Про це повідомила нардеп Роксолана Підласа.

"Комітет нацбезпеки та оборони схвалив (у 1 читанні) законопроєкт, який робить військовий облік для жінок добровільним. Сподіваюся на якнайшвидше голосування у залі”, – йдеться у повідомленні.

Нардеп Мар'яна Безугла додала, що члени Комітету вирішили, незважаючи на те, що це питання насамперед стосується наказів Міністерства оборони, а не закону, підтримати добровільність військового обліку жінок, запропонувавши парламенту варіант законодавчих змін.



Наразі жінки, які мають професію, що підпадає під перелік військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік до 1 жовтня. За словами Безуглої, у Міноборони пообіцяли, що термін до 1 жовтня змінять.



Депутат Олексій Гончаренко зазначив, що на комітеті розглянули три законопроєкти. Підтримали та прийняли за основу законопроєкт Максима Бужанського. За словами Гончаренка, там йдеться про те, що жінки, які мають медичну спеціальність, обов'язково беруться на військовий облік, інші – за власним бажанням.



Тепер законопроєкт винесуть на розгляд та голосування у Верховній Раді.