Комітет Сенату США схвалив резолюцію про визнання дій рф геноцидом українського народу

08:59 08 грудня Київ, Україна

Резолюцію про визнання дій росії в Україні геноцидом українського народу ухвалив Комітет Сенату США з міжнародних відносин. Про це йдеться на сайті комітету. Після цього текст резолюції може бути винесений на голосування у Сенаті.

"Путін своїми діями та словами неймовірно чітко дав зрозуміти, що його мета - знищити існування українського народу. Я на власні очі бачив його жорстокість в Ірпені та Київській області", - прокоментував схвалення Комітетом документа один із співавторів резолюції сенатор-республіканець Джим Ріш.

За його словами, ця резолюція засуджує активний геноцид проти українського народу і закликає уряд США співпрацювати із союзниками, щоб запобігти майбутнім актам геноциду. А також підтримує розслідування, аби притягнути до відповідальності за ці злочини.

"Ми повинні й надалі робити все можливе, щоб підтримати український народ у його боротьбі за виживання", - наголосив сенатор.

Його колега, сенатор-демократ Бен Кардін, також є співавтором резолюції, заявив, що злочини, скоєні проти українського народу під час незаконної та неспровокованої війни путіна, суперечать численним міжнародним конвенціям. За словами Кардіна, їх можна розглядати лише як геноцид.

“Український народ продемонстрував свою рішучість і здатність відбивати напади, що продовжуються, але безневинні життя продовжуватимуть гинути, доки росія не зрозуміє наслідки своїх мерзенних дій. Має бути відповідальність”, - сказав Кардін.

Про що йдеться у резолюції про визнання дій росії в Україні геноцидом українського народу

Ця резолюція:

Засуджує росію за вчинення актів геноциду проти України.

Закликає Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу.

Підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування щодо залучення російських політичних лідерів та військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, військові злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Закликає президента застосувати санкції Global Magnistky щодо осіб, відповідальних чи причетних до геноциду російської федерації в Україні.

Хто визнав напад росії на Україну геноцидом українського народу: