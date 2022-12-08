Комітет Сенату США схвалив резолюцію про визнання дій рф геноцидом українського народу

Резолюцію про визнання дій росії в Україні геноцидом українського народу ухвалив Комітет Сенату США з міжнародних відносин. Про це йдеться на сайті комітету. Після цього текст резолюції може бути винесений на голосування у Сенаті.
За його словами, ця резолюція засуджує активний геноцид проти українського народу і закликає уряд США співпрацювати із союзниками, щоб запобігти майбутнім актам геноциду. А також підтримує розслідування, аби притягнути до відповідальності за ці злочини.
Його колега, сенатор-демократ Бен Кардін, також є співавтором резолюції, заявив, що злочини, скоєні проти українського народу під час незаконної та неспровокованої війни путіна, суперечать численним міжнародним конвенціям. За словами Кардіна, їх можна розглядати лише як геноцид.
Про що йдеться у резолюції про визнання дій росії в Україні геноцидом українського народу
Ця резолюція:
- Засуджує росію за вчинення актів геноциду проти України.
- Закликає Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу.
- Підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування щодо залучення російських політичних лідерів та військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, військові злочини, злочини проти людяності та геноцид.
- Закликає президента застосувати санкції Global Magnistky щодо осіб, відповідальних чи причетних до геноциду російської федерації в Україні.
Хто визнав напад росії на Україну геноцидом українського народу:
- 14 квітня Верховна Рада проголосувала за ухвалу №7276 "Про вчинення російською федерацією геноциду в Україні", таким чином, проголосивши дії російських військ на українській території геноцидом.
- 23 березня Польський Сейм ухвалив резолюцію про скоєння росією військових злочинів та злочинів проти людства, актів геноциду та порушення прав людини в Україні. Сейм також оголосив путіна військовим злочинцем.
- 21 квітня парламенти Естонії та Латвії визнали геноцидом дії росії в Україні.
- 16 квітня в Сеймі Литви зареєстрували поправку до закону про пам'ятні дати, у разі ухвалення якої 9 травня відзначатиметься не лише День Європи, а й День пам'яті жертв геноциду в Україні. 10 травня сейм Литви одноголосно визнав росію терористичною державою. У документі наголосили, що кремлівський режим прагне знищити українську націю і такі дії мають бути визнані геноцидом.
- 28 квітня Палата громад парламенту Канади одноголосно підтримала ухвалу про визнання дій росії в Україні геноцидом.
- 11 травня Сенат Чехії ухвалив постанову про визнання злочинів російської армії в Україні геноцидом українського народу.
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