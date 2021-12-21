Комітет виборців проаналізував роботу лідерів фракцій. Інфографіка

Комітет виборців України (КВУ) проаналізував роботу лідерів парламентських фракцій у 2021 році.
Окремі лідери фракцій фактично провалили роботу за певними напрямками. Вадим Рабинович був зареєстрований на менш ніж 20% пленарних засідань, Давид Арахамія – пропустив більше половини засідань комітету, Юрій Бойко – майже не брав участь у голосуваннях», – йдеться у заяві КВУ у Facebook.
Вадим Рабинович (ОПЗЖ) був зареєстрований на 16% пленарних засідань, відвідав 19% засідань комітету, взяв участь лише у 1% голосувань. Протягом року у співголови фракції ОПЗЖ було шість виступів під час пленарних засідань. Жоден проєкт закону його авторства не був прийнятий.
Юрій Бойко (ОПЗЖ) був зареєстрований на 73% пленарних засідань, відвідав 55% засідань комітету, взяв участь у 3% голосувань. Мав дев'ять виступів та жодного успішного закону.
Юлія Тимошенко ("Батьківщина") була зареєстрована на 54% пленарних засідань, відвідала 50% засідань Комітету, взяла участь у 50% голосувань. Жоден закон її авторства не був прийнятий. Водночас у Тимошенко найбільша кількість виступів за рік серед голів фракції – 188 разів.
Давид Арахамія («Слуга народу») був присутнім на 92% пленарних засідань. При цьому відвідав лише третину засідань Комітету з нацбезпеки та оборони – 38%. Також взяв участь менше ніж у половині голосувань Ради (47%). Кількість виступів нижча, ніж у інших глав фракції (25 виступів), однак Арахамія має найбільше прийнятих законів його авторства – 16 законів, що пояснюється його статусом як представника монобільшості.
Найвищі показники роботи у 2021 році демонстрували Ірина Геращенко ("ЄС"), Ярослав Железняк ("Голос") та Артур Герасимов ("ЄС"), зазначає Комітет виборців.
Геращенко була присутня на 93% засідань Ради та 93% засідань комітету, взяла участь у 78% голосувань, 187 разів виступала під час пленарних засідань.
Железняк відвідав найбільшу кількість пленарних засідань – 97% (перше місце серед голів фракцій). Також Рада прийняла одразу 11 законів його авторства. Більше лише в Арахамії.
Герасимов був присутній на 100% засідань комітету та взяв участь у 85% голосувань Ради (перше місце).
Окремі лідери фракцій фактично провалили роботу за певними напрямками. Вадим Рабинович був зареєстрований на менш ніж 20% пленарних засідань, Давид Арахамія – пропустив більше половини засідань комітету, Юрій Бойко – майже не брав участь у голосуваннях», – йдеться у заяві КВУ у Facebook.
Вадим Рабинович (ОПЗЖ) був зареєстрований на 16% пленарних засідань, відвідав 19% засідань комітету, взяв участь лише у 1% голосувань. Протягом року у співголови фракції ОПЗЖ було шість виступів під час пленарних засідань. Жоден проєкт закону його авторства не був прийнятий.
Юрій Бойко (ОПЗЖ) був зареєстрований на 73% пленарних засідань, відвідав 55% засідань комітету, взяв участь у 3% голосувань. Мав дев'ять виступів та жодного успішного закону.
Юлія Тимошенко ("Батьківщина") була зареєстрована на 54% пленарних засідань, відвідала 50% засідань Комітету, взяла участь у 50% голосувань. Жоден закон її авторства не був прийнятий. Водночас у Тимошенко найбільша кількість виступів за рік серед голів фракції – 188 разів.
Давид Арахамія («Слуга народу») був присутнім на 92% пленарних засідань. При цьому відвідав лише третину засідань Комітету з нацбезпеки та оборони – 38%. Також взяв участь менше ніж у половині голосувань Ради (47%). Кількість виступів нижча, ніж у інших глав фракції (25 виступів), однак Арахамія має найбільше прийнятих законів його авторства – 16 законів, що пояснюється його статусом як представника монобільшості.
Найвищі показники роботи у 2021 році демонстрували Ірина Геращенко ("ЄС"), Ярослав Железняк ("Голос") та Артур Герасимов ("ЄС"), зазначає Комітет виборців.
Геращенко була присутня на 93% засідань Ради та 93% засідань комітету, взяла участь у 78% голосувань, 187 разів виступала під час пленарних засідань.
Железняк відвідав найбільшу кількість пленарних засідань – 97% (перше місце серед голів фракцій). Також Рада прийняла одразу 11 законів його авторства. Більше лише в Арахамії.
Герасимов був присутній на 100% засідань комітету та взяв участь у 85% голосувань Ради (перше місце).
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