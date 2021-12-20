Комендантська година в Україні: Кабмін прийняв рішення про порядок дії

Кабмін України прийняв постанову, яка визначає порядок дій при введення комендантської години і спеціального режиму світломаскування.
У ньому прописаний регламент дій на випадок комендантської години і режиму світломаскування для окремих місцевостей, де буде введено військовий стан. Зокрема, в документі прописується значення таких термінів, як блокпост, комендант, патруль, пропуск, світломаскування.
Відзначається, що постанова стверджувалося для реалізації положення пункту 5 частини першої статті 8 закону України Про правовий режим воєнного стану.
Комендантська година і спеціальний режим світломаскування можуть бути введені в Україні за наказом військового командування або військової адміністрації.
Наказом позначається час дії комендантської години і спецрежиму світломаскування, комендант, який буде стежити за його дотриманням, а також межі дії спецрежиму, способи реалізації заходів з підтримки правопорядку, порядок руху залізничного, автомобільного, морського, річкового, повітряного транспорту, порядок створення, функціонування та місцезнаходження комендатури і її склад.
У постанові підкреслюється, що введення комендантської години і спецрежиму можливо в Україні тільки при «наявності реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства чи держави, а також для забезпечення громадського порядку».
У ньому прописаний регламент дій на випадок комендантської години і режиму світломаскування для окремих місцевостей, де буде введено військовий стан. Зокрема, в документі прописується значення таких термінів, як блокпост, комендант, патруль, пропуск, світломаскування.
Відзначається, що постанова стверджувалося для реалізації положення пункту 5 частини першої статті 8 закону України Про правовий режим воєнного стану.
Комендантська година і спеціальний режим світломаскування можуть бути введені в Україні за наказом військового командування або військової адміністрації.
Наказом позначається час дії комендантської години і спецрежиму світломаскування, комендант, який буде стежити за його дотриманням, а також межі дії спецрежиму, способи реалізації заходів з підтримки правопорядку, порядок руху залізничного, автомобільного, морського, річкового, повітряного транспорту, порядок створення, функціонування та місцезнаходження комендатури і її склад.
У постанові підкреслюється, що введення комендантської години і спецрежиму можливо в Україні тільки при «наявності реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства чи держави, а також для забезпечення громадського порядку».
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