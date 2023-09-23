Командувач угруповання військ Таврія спрогнозував головний прорив на півдні

Незважаючи на запеклий опір ворога, на суцільне мінування та загороджувальні споруди, воїни ЗСУ продовжують просуватися вперед на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Як запевнив 22 вересня у своєму інтерв'ю CNN командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія бригадний генерал Олександр Тарнавський, зима не сповільнить наступальні дії української армії, а найбільший прорив ще попереду.
Також генерал зазначив, що великий прорив України – найбільший у цьому контрнаступі – ще попереду.
Генерал позитивно налаштований щодо кінцевого результату та зазначив, що для успіху контрнаступу українським військам необхідно як мінімум дійти до міста Токмак.
За його словами, найбільше проблем українським захисникам приносить не так звана лінія Суровікіна, а перехрестя доріг, лісосмуги та мінні поля між лісосмугами.
Він додав, що дії українських бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються із штурмовими групами ЗСУ.
Як ми вже писали раніше, українські військові протягом доби відбили російські атаки одразу на кількох напрямках.. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
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