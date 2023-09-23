Командувач угруповання військ Таврія спрогнозував головний прорив на півдні

10:40 23 вересня Київ, Україна

Незважаючи на запеклий опір ворога, на суцільне мінування та загороджувальні споруди, воїни ЗСУ продовжують просуватися вперед на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Як запевнив 22 вересня у своєму інтерв'ю CNN командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія бригадний генерал Олександр Тарнавський, зима не сповільнить наступальні дії української армії, а найбільший прорив ще попереду.

"Погода може стати серйозною перешкодою під час наступу, але враховуючи, як ми просуваємося вперед, переважно без транспортних засобів, я не думаю, що вона сильно вплине на контрнаступ", - зазначив Тарнавський.

Також генерал зазначив, що великий прорив України – найбільший у цьому контрнаступі – ще попереду.

"Я думаю, що це станеться після Токмака", - сказав Тарнавський. – "Поки вони [росіяни] покладаються на глибину своєї оборонної лінії там".

Генерал позитивно налаштований щодо кінцевого результату та зазначив, що для успіху контрнаступу українським військам необхідно як мінімум дійти до міста Токмак.

"Токмак – це мета мінімум. Загальна мета – вийти до наших державних кордонів", – сказав Тарнавський.

За його словами, найбільше проблем українським захисникам приносить не так звана лінія Суровікіна, а перехрестя доріг, лісосмуги та мінні поля між лісосмугами.

"Там комбінація невеликих шкідливих ворожих оборонних груп, які зараз дуже точно та грамотно підірвані", - сказав генерал.

Він додав, що дії українських бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються із штурмовими групами ЗСУ.

Як ми вже писали раніше, українські військові протягом доби відбили російські атаки одразу на кількох напрямках.. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.