Командування ЗСУ та керівництво Енергоатому обговорили ситуацію на ЗАЕС

З кожним днем зростає напруга в очікуванні тієї чи іншої розв'язки ситуації на Запорізькій АЕС. Йде безперервний пошук найбільш безпечного рішення. Як повідомили сьогодні, 3 липня, у Генштабі, найвище командування ЗСУ та керівництво Енергоатому провели зустріч та опрацювали питання обміну інформацією між військовими та енергетиками для планування можливих сценаріїв розвитку подій на ЗАЕС.
Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що росія готується вчинити теракт на Запорізькій АЕС, який може призвести до викиду радіації.
За даними розвідки, агресори провели додаткове мінування ставка-охолоджувача на атомній станції.
Україна вже підготувала план евакуації мешканців кількох областей на випадок, якщо росія здійснить теракт на ЗАЕС.
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