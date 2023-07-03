Командування ЗСУ та керівництво Енергоатому обговорили ситуацію на ЗАЕС

15:02 03 липня Київ, Україна

З кожним днем зростає напруга в очікуванні тієї чи іншої розв'язки ситуації на Запорізькій АЕС. Йде безперервний пошук найбільш безпечного рішення. Як повідомили сьогодні, 3 липня, у Генштабі, найвище командування ЗСУ та керівництво Енергоатому провели зустріч та опрацювали питання обміну інформацією між військовими та енергетиками для планування можливих сценаріїв розвитку подій на ЗАЕС.

"Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний та начальник Генерального штабу, генерал-лейтенант Сергій Шаптала спільно з президентом НАЕК Енергоатом Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками з метою аналізу, планування та прогнозування розвитку ситуації на Запорізькій атомній станції. Домовилися про тісну взаємодію для своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що росія готується вчинити теракт на Запорізькій АЕС, який може призвести до викиду радіації.

За даними розвідки, агресори провели додаткове мінування ставка-охолоджувача на атомній станції.

Україна вже підготувала план евакуації мешканців кількох областей на випадок, якщо росія здійснить теракт на ЗАЕС.