Командування Росії планує перекидання військ з півдня на Донбас - Генштаб

09:48 20 листопада Київ, Україна

Противник не припиняє завдавати ударів по об'єктах промисловості України, будує лінії оборони, продовжує наступальні дії на окремих напрямках, а також планує перекидання військ. Про це 20 листопада повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"За наявною інформацією, командування російських окупаційних військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені під час відступу з правого берега річки Дніпро Херсонської області, для продовження бойових дій у Донецькій та Луганській областях. Мобілізовані особи, з яких, здебільшого складаються ці формування, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів", - наголосило українське військове керівництво.

Зазначається, що за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів у районах семи населених пунктів: Білогорівка Луганської області та Спірне, Яківлі, Бахмутське, Бахмут, Досвідне, Кліщіївка Донецької області.

Ворог завдав одного авіаційного та чотирьох ракетних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах обстановки без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

"У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи. Не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп з території Росії та республіки до Білорусі", - уточнили в Генштабі.

На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Білгородської області певними підрозділами противник продовжує прикриття російсько-українського кордону, проводить демонстраційні та провокаційні дії.. Здійснив мінометний обстріл у районі населеного пункту Стариця Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти ведуть оборону на захоплених рубежах. Ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано, зокрема, у районах населених пунктів Крохмальне, Табаївка Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Майданчик, Невське Луганської області та Берестове Донецької області.

На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках супротивник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснює обстріли з танків і всього спектру артилерії в районах населених пунктів Верхньокам'яне, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Веселе, Яківка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Досвідчене, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Красногорівка, Красногорівка, Красногорівка.

На Запорізькому напрямку окупанти обороняються на захоплених рубежах. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Новопілля, Нове, Червоне, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Плавні, Степногорськ та Вишетарасівка Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійського обстрілу позицій ЗСУ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро.. Веде повітряну розвідку БПЛА.

Під вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії знаходилися райони Качкарівки, Токарівки, Антонівки, Чорнобаївки та Херсона.

За інформацією ЗСУ, на Луганщині російські окупанти встановлюють додаткові блокпости для виявлення та затримання дезертирів.

Крім того, підтверджено результати вогневої поразки підрозділами українських військ скупчень живої сили противника 18 листопада у населених пунктах Василівка, Новобогданівка, Михайлівка та Камиш-Зоря на тимчасово захопленій території Запорізької області.

"Втрати окупантів склали понад 160 людей пораненими. Знищено близько десяти одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація про загиблих уточнюється", - зазначено у звіті.

Минулої доби українські захисники збили БПЛА типу Орлан-10 і вразили пункт управління та склад боєприпасів противника.

Раніше повідомлялося, що українським артилеристам вдається ефективно контролювати переміщення сил ворога на півдні та стримувати їх.