Командування ОК Південь повідомляє про успіхи ЗСУ на південному напрямку

07:51 15 жовтня Київ, Україна

Авіація ЗСУ минулої доби завдала 13 ударів по ворожих позиціях на південному напрямку. Зокрема, українськими бійцями знищено ворожий склад із боєприпасами, 18 військовослужбовців та 15 одиниць бронетехніки. Про це повідомив у відеозверненні речник Оперативного командування (ОК) Південь Владислав Назаров, опублікованому в суботу, 15 жовтня.

"Реактивними системами залпового вогню Град та Ураган ворогом надвечір випущено з десяток снарядів по Марганцю та Добрій Надії, що на Нікопольщині у Дніпропетровській області. Масштаби ушкоджень уточнюються, заздалегідь люди не постраждали. Штурмовою та армійською авіацією було 6 разів атаковано напрямок Давидова Брода", - зазначив він.

Повітряні сили ЗСУ у відповідь завдали ударів по опорних пунктах, місцях зосередження живої сили російських окупантів, озброєння та техніки, за позиціями протиповітряної оборони, по пунктах управління та зберігання боєзапасу.

"Підтверджені втрати противника складають 18 рашистів, 2 самохідні гаубиці Мста-С, 2 реактивні системи залпового вогню Град, 1 самохідна гармата калібру 203-мм Півонія, 4 одиниці авто-бронетехніки та 1 склад з боєприпасами у Бериславському районі. Пошкоджено ще 3 самохідні гаубиці Мста-С, 1 Град, 1 великокаліберну гармату Гіацинт-Б, 1 танк та іншу броньовану техніку", - додав спікер.

Під час стабілізаційних заходів у деокупованих населених пунктах Херсонської області виявлено арсенали зброї окупаційних військ.

"Понад півтисячі артилерійських снарядів, боєприпасів до реактивних систем залпового вогню Град і Ураган, більше ста протитанкових керованих ракет і протитанкових мін найближчим часом буде направлено їх власникам найкоротшим способом доставки", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, The New York Times повідомило, що Росія за час війни втратила 6000 одиниць техніки.. Крім того, вона використовує боєприпаси у таких масштабах, які не зможе компенсувати через санкції Заходу.