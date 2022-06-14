Командиру російського фрегата "Адмірал Макаров" оголошено підозру у держзраді

15:31 14 червня Київ, Україна

Командувачу російського фрегата "Адмірал Макаров" Григорію Бреєву, який народився на Вінниччині та у 2014 році перейшов на бік окупантів, Державне бюро розслідувань оголосило про підозру у держзраді.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.
"У 2014 році він (Григорій Бреєв, – ред.) зрадив присязі і залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислокуватися до Миколаївської області. Вінничанин присягнув збройним силам рф і продовжив службу у російському чорноморському флоті", - повідомляють у ДБР.

Дезертир бере участь у російській агресії проти України. Корабель під його командуванням бив крилатими ракетами по Миколаєву та Одесі.

Слідчі ДБР зібрали докази та оголосили Бреєву підозру в держзраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо, на початку травня Служба безпеки України повідомила, що запускає 2 нових чат-боти: для ідентифікації зрадників та мародерів. З їхньою допомогою кожен громадянин зможе оперативно допомогти викрити злочинців.

За даними ДБР у травні цього року за держзраду вже відкрито 83 кримінальні провадження, 21 справу — щодо колабораціоністів.