Командирів Азова та інших офіцерів відвезли до Росії для "наслідкових дій" - ЗМІ

07:31 19 червня Київ, Україна

Вихід захисників Маріуполя на окуповані території був вимушеним кроком для порятунку, який гарантував їм ні безпеки, ні свободи. Після знаходження в таборі на території "ДНР" командирів полку Нацгвардії Азов вивезли на територію російської федерації для нібито проведення "слідчих дій". Про це у суботу, 18 червня, пише ТАРС із посиланням на власні джерела.

Як повідомляє ЗМІ, зокрема, йдеться про заступника командира полку Азов Святослава Паламара і командира 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергія Волинського.

За даними джерела у силових структурах, разом із ними привезли й інших офіцерів різних українських підрозділів.. У якій регіон Росії їх відвезли не уточнюється.

При цьому кремлівські рупори зазначають, що захисники Маріуполя "здалися в полон", що не відповідає дійсності.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що більшість українських військових, евакуйованих з Маріуполя, знаходяться на окупованій території Донецької області.

Нагадаємо, командир полку Нацгвардії Азов Денис Прокопенко, який перебуває в полоні, передав посадові обов'язки майору Микиті Надточію.