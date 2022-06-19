Командирів Азова та інших офіцерів відвезли до Росії для "наслідкових дій" - ЗМІ

Вихід захисників Маріуполя на окуповані території був вимушеним кроком для порятунку, який гарантував їм ні безпеки, ні свободи. Після знаходження в таборі на території "ДНР" командирів полку Нацгвардії Азов вивезли на територію російської федерації для нібито проведення "слідчих дій". Про це у суботу, 18 червня, пише ТАРС із посиланням на власні джерела.
Як повідомляє ЗМІ, зокрема, йдеться про заступника командира полку Азов Святослава Паламара і командира 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергія Волинського.
За даними джерела у силових структурах, разом із ними привезли й інших офіцерів різних українських підрозділів.. У якій регіон Росії їх відвезли не уточнюється.
При цьому кремлівські рупори зазначають, що захисники Маріуполя "здалися в полон", що не відповідає дійсності.
Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що більшість українських військових, евакуйованих з Маріуполя, знаходяться на окупованій території Донецької області.
Нагадаємо, командир полку Нацгвардії Азов Денис Прокопенко, який перебуває в полоні, передав посадові обов'язки майору Микиті Надточію.
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