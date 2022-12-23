Команда президента України планує у лютому представити мирний план

09:54 23 грудня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський та його команда планують презентувати план мирного врегулювання війни в Україні у лютому 2023 року.



Про це повідомляє The Wall Street Journal.



Як зазначає видання, під час свого нещодавнього візиту до Вашингтона серед розмов про перебіг бойових дій та надання Україні зброї Зеленський не залишав надію на переговори.

"Розмова українського президента в четвер (22 грудня - ред.) про формулу миру відбулася після нещодавнього обговорення Києвом мирного плану з 10 пунктів. За словами європейських та українських дипломатів, команда пана Зеленського зараз опрацьовує план і має намір представити свої ідеї у перші роковини російського вторгнення 24 лютого або близько до цієї дати", - йдеться у повідомленні.

При цьому офіційні представники США, України та НАТО заявили, що позиція України на будь-яких можливих переговорах, де вона, ймовірно, вимагатиме значних поступок від москви, залежатиме від її позиції на полі бою, і тому Київ хоче підготуватися до можливих мирних переговорів шляхом досягнення військових перемог.



Крім того, видання нагадує про загрозу нового російського масштабного наступу у 2023 році.