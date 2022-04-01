Коломойський під час війни намагається захопити ПриватБанк, звільнивши іноземних членів наглядової ради

15:04 01 квітня Київ, Україна





Про це заявив один із лідерів "Демократичної сокири" Антон Швець.



"Кому війна, а кому зручна нагода вирішувати собі за мільярди. Усі питають, чим зайнятий зараз Коломойський? Може, світ рятує, а ми й не знаємо? Не турбуйтеся занадто, він у улюбленій стихії - намагається за допомогою корумпованих депутатів захопити ПриватБанк і у нього все може вийти", - заявив він. 1 квітня Верховна Рада розглядає законопроєкт, який дозволить олігарху Ігорю Коломойському отримати контроль над ПриватБанком та позбавити бюджет України трьох мільярдів доларів.Про це заявив один із лідерів "Демократичної сокири" Антон Швець."Кому війна, а кому зручна нагода вирішувати собі за мільярди. Усі питають, чим зайнятий зараз Коломойський? Може, світ рятує, а ми й не знаємо? Не турбуйтеся занадто, він у улюбленій стихії - намагається за допомогою корумпованих депутатів захопити ПриватБанк і у нього все може вийти", - заявив він.

Швець нагадав про законопроєкт 7176, яким вимагають від членів наглядової ради держпідприємств прибути за місцем реєстрації підприємства, на якому вони працюють, у 48-годинний термін. А хто не прибуде, того звільнять примусово.





"Тепер Ігор Коломойський зможе замінити непідкупних іноземних членів Наглядової Ради ПриватБанку, перед судом у Лондоні на, як він каже, зрозумілих йому людей", - констатував політик.





Він наголосив, що Україна на цьому втратить 3 мільярди доларів.





Швець нагадав, що цей законопроєкт проголосували у першому читанні давно і виник скандал. Депутати пообіцяли, що у другому читанні цю норму із законопроєкту приберуть.





"Але чомусь не забирається. Поки ми воюємо всією країною, бородата бабуся та її міньйони у Верховній Раді вирішують питання. Мразота", - обурився Антон Швець.





Він додав, що це відбувається на тлі того, що багато членів наглядової ради з іноземців фактично волонтеряться на користь України.





Швець нагадав, що завжди наглядові ради збиралися онлайн і немає потреби змінювати це правило.