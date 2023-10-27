Коломойський передав корпоративні права 1+1 media в управління колективу компанії

12:29 26 жовтня Київ, Україна

Бенефіціарний власник групи компаній 1+1 media Ігор Коломойський, який перебуває під вартою у справі про заволодіння коштами ПриватБанку, передав свої корпоративні права в медіахолдингу в управління трудовому колективу компанії через генерального директора Ярослава Пахольчука, згідно з офіційною заявою 1+1 media.



Це рішення було ухвалено Коломойським 23 жовтня та направлено трудовому колективу медіагрупи, а також Національній раді з питань телебачення та радіомовлення.



Згідно із заявою, передача корпоративних прав в управління дозволить керуючому приймати рішення на користь компаній та за дорученням трудового колективу. Однак це не змінить бенефіціарного власника групи 1+1 media, і вирішальний вплив залишається у Ігоря Коломойського. Повноваження передані терміном на 5 років і дозволять керуючому приймати рішення, крім відчуження корпоративних прав та отримання дивідендів.



Це рішення було обґрунтовано необхідністю забезпечення свободи слова, неупередженості та об'єктивного висвітлення подій в умовах війни. Коломойський, перебуваючи під вартою з вересня, не може повноцінно здійснювати свої повноваження, тому передачу управління здійснено для забезпечення безперервності роботи медіагрупи та виконання завдань з інформаційної обороноздатності країни.