Коломойський відмовився виплатити рекордну заставу. Адвокати готують апеляцію

09:08 03 вересня Київ, Україна

Весь суботній день 2 вересня увага українських ЗМІ була прикута до арешту такої неоднозначної особистості, як Ігор Коломойський. Судом Ігорю Коломойському було призначено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою у вигляді застави понад 509 млн грн.

Розгляд відбувався у Шевченківському райсуді Києва. Коломойський сам приїхав туди і сказав журналістам, що не знає, у чому його звинувачують. З матеріалами підозр нібито ознайомився "дуже швидко, поверхово" і не погоджується з ними.

Суд проходив у закритому режимі на прохання Коломойського.

Його підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей. За даними слідства, протягом 2013-2020 років Коломойський вивів за кордон пів мільярда гривень, використовуючи підконтрольні йому банківські установи.

Прокурори клопотали про арешт із альтернативою застави у 570 млн грн. Це була б рекордна застава для України, адже найбільшою вважається 523 млн грн застави для Романа Насірова.

Адвокати бізнесмена Ігоря Коломойського заявили, що заставу у розмірі понад 509 мільйонів гривень Коломойський не вноситиме, але апеляцію адвокати все ж таки готують.

Тим часом Коломойського відвезли до СІЗО.

Хочеться нагадати слова президента Зеленського, які він сказав у вечірньому зверненні до народу.

"І ще одне, про що варто сказати. Безумовно, ми захистимо Україну та повернемо свободу всій землі. І кожен із нас відчує, що це буде Україна інших правил. Межі – ті самі. Демократія – мабуть, така ж бурхлива. Свобода – одна з найбільших у Європі, як і завжди, але точно без багаторічного "як завжди" щодо тих, хто грабував Україну і ставив себе вище за закон і будь-які правила, і я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну - кожну зі справ, які десятиліттями гальмувалися. Закон має працювати. Так є. Так буде", - запевнив президент.

Нагадаємо, 2 вересня Коломойському вручили підозру.