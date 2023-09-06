Коломойський відмовився виплатити рекордну заставу. Адвокати готують апеляцію

Весь суботній день 2 вересня увага українських ЗМІ була прикута до арешту такої неоднозначної особистості, як Ігор Коломойський. Судом Ігорю Коломойському було призначено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою у вигляді застави понад 509 млн грн.
Розгляд відбувався у Шевченківському райсуді Києва. Коломойський сам приїхав туди і сказав журналістам, що не знає, у чому його звинувачують. З матеріалами підозр нібито ознайомився "дуже швидко, поверхово" і не погоджується з ними.
Суд проходив у закритому режимі на прохання Коломойського.
Його підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей. За даними слідства, протягом 2013-2020 років Коломойський вивів за кордон пів мільярда гривень, використовуючи підконтрольні йому банківські установи.
Прокурори клопотали про арешт із альтернативою застави у 570 млн грн. Це була б рекордна застава для України, адже найбільшою вважається 523 млн грн застави для Романа Насірова.
Адвокати бізнесмена Ігоря Коломойського заявили, що заставу у розмірі понад 509 мільйонів гривень Коломойський не вноситиме, але апеляцію адвокати все ж таки готують.
Тим часом Коломойського відвезли до СІЗО.
Хочеться нагадати слова президента Зеленського, які він сказав у вечірньому зверненні до народу.
Нагадаємо, 2 вересня Коломойському вручили підозру.
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