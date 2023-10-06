Коломойський залишиться під арештом із рекордною заставою

Київський апеляційний суд підтвердив рішення залишити бізнесмена Ігоря Коломойського під арештом із можливістю рекордної застави у розмірі 3 мільярдів 891 мільйон гривень.
Рішення було оголошено головуючим суддею Тетяною Кагановською на засіданні 6 жовтня.
Апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги захисту Коломойського, підтвердивши ухвалу слідчого судді Шевченківського суду про зміну запобіжного заходу та розміру застави. Захисники бізнесмена наполягали на скасуванні ухвали суду першої інстанції та відмові у задоволенні клопотання прокурора.
Адвокати також стверджували, що стан здоров'я Коломойського несумісний із утриманням під вартою. Проте бізнесмен наголосив, що не здатний сплатити заставу, враховуючи конфліктну ситуацію в країні та арешт його активів, а також поточний судовий процес у Лондоні.
Прокурори висловили заперечення проти задоволення апеляції та просили зберегти ухвалу Шевченківського райсуду, якою було збільшено розмір застави для Коломойського.
Поручителів бізнесмена на засіданні не було.
В результаті апеляційний суд підтвердив запобіжний захід для Ігоря Коломойського без змін, і це рішення не підлягає оскарженню.
Рішення було оголошено головуючим суддею Тетяною Кагановською на засіданні 6 жовтня.
Апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги захисту Коломойського, підтвердивши ухвалу слідчого судді Шевченківського суду про зміну запобіжного заходу та розміру застави. Захисники бізнесмена наполягали на скасуванні ухвали суду першої інстанції та відмові у задоволенні клопотання прокурора.
Адвокати також стверджували, що стан здоров'я Коломойського несумісний із утриманням під вартою. Проте бізнесмен наголосив, що не здатний сплатити заставу, враховуючи конфліктну ситуацію в країні та арешт його активів, а також поточний судовий процес у Лондоні.
Прокурори висловили заперечення проти задоволення апеляції та просили зберегти ухвалу Шевченківського райсуду, якою було збільшено розмір застави для Коломойського.
Поручителів бізнесмена на засіданні не було.
В результаті апеляційний суд підтвердив запобіжний захід для Ігоря Коломойського без змін, і це рішення не підлягає оскарженню.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі