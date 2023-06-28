Колекцію картин Порошенко заарештували

У музеї Гончара побували слідчі ГБР і вручили директору рішення Печерського райсуду про арешт картин лідера фракції "Європейська Солідарність" Петра Порошенка, виставлених в музеї.
Керівник музею Петро Гончар написав розписку про отримання судового акту. Копію розписки йому зробити не дозволили.
"28 травня приблизно о 13.30, в музей знову прийшли представники ГБР. Один з представників показав своє посвідчення директору музею, Петру Івановичу Гончару, і представився слідчим. Надав рішення Печерського районного суду про арешт майна, власне приватної колекції картин родини Порошенків. І попросив написати від руки розписку про отримання цієї постанови і його кримінальну відповідальність за незаконні дії з цією колекцією ", - йдеться в повідомленні музею на Фейсбук.
Нагадаємо! Петро Порошенко підозрюється в незаконному перевезенні картин через державний кордон в кількості 43 штук. Екс-президент в ГБР не з'явився, натомість в Музеї Івана Гончара в Києві він разом з дружиною презентував виставку картин, які фігурують у розслідуванні ГБР. В експозиції представлені роботи Івана Айвазовського, Льва Лагоріо, Вільгельма Котарбінського, Василя Тропініна, Василя Хмелюка та Іллі Рєпіна.
Керівник музею Петро Гончар написав розписку про отримання судового акту. Копію розписки йому зробити не дозволили.
"28 травня приблизно о 13.30, в музей знову прийшли представники ГБР. Один з представників показав своє посвідчення директору музею, Петру Івановичу Гончару, і представився слідчим. Надав рішення Печерського районного суду про арешт майна, власне приватної колекції картин родини Порошенків. І попросив написати від руки розписку про отримання цієї постанови і його кримінальну відповідальність за незаконні дії з цією колекцією ", - йдеться в повідомленні музею на Фейсбук.
Нагадаємо! Петро Порошенко підозрюється в незаконному перевезенні картин через державний кордон в кількості 43 штук. Екс-президент в ГБР не з'явився, натомість в Музеї Івана Гончара в Києві він разом з дружиною презентував виставку картин, які фігурують у розслідуванні ГБР. В експозиції представлені роботи Івана Айвазовського, Льва Лагоріо, Вільгельма Котарбінського, Василя Тропініна, Василя Хмелюка та Іллі Рєпіна.
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