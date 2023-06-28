Колекцію картин Порошенко заарештували

18:20 29 травня Київ, Україна

У музеї Гончара побували слідчі ГБР і вручили директору рішення Печерського райсуду про арешт картин лідера фракції "Європейська Солідарність" Петра Порошенка, виставлених в музеї.
Керівник музею Петро Гончар написав розписку про отримання судового акту. Копію розписки йому зробити не дозволили.
"28 травня приблизно о 13.30, в музей знову прийшли представники ГБР. Один з представників показав своє посвідчення директору музею, Петру Івановичу Гончару, і представився слідчим. Надав рішення Печерського районного суду про арешт майна, власне приватної колекції картин родини Порошенків. І попросив написати від руки розписку про отримання цієї постанови і його кримінальну відповідальність за незаконні дії з цією колекцією ", - йдеться в повідомленні музею на Фейсбук.

Нагадаємо! Петро Порошенко підозрюється в незаконному перевезенні картин через державний кордон в кількості 43 штук. Екс-президент в ГБР не з'явився, натомість в Музеї Івана Гончара в Києві він разом з дружиною презентував виставку картин, які фігурують у розслідуванні ГБР. В експозиції представлені роботи Івана Айвазовського, Льва Лагоріо, Вільгельма Котарбінського, Василя Тропініна, Василя Хмелюка та Іллі Рєпіна.