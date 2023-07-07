Колаборанти у Запорізькій області "зливають" позиції рашистів

08:58 07 липня Київ, Україна

На окупованому півдні України дедалі більше посилюється паніка серед колабораціоністів. У містах Бердянськ та Мелітополь, що опинилися під окупацією, почалися суперечки між колабораціоністами та російськими військовими.



Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

"Ми отримали більше 20 повідомлень у нашому чат-боті "Очі", які підтверджують, що колабораціоністи зазнають утисків з боку російських військових. Російські солдати застосовують насильство щодо місцевих колабораціоністів, які з метою помсти розкривають їхні позиції Збройним силам України", - кажуть українські патріоти у своєму повідомленні.



За інформацією "Жовтої стрічки", одні не можуть домовитися про владу, інші ігнорують мобілізаційний план, а треті передають інформацію про склади зброї та боєприпаси українським військовим.