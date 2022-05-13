Кількість учасників Кримської платформи зростає

17:26 10 серпня Київ, Україна

Згідно з інформацією, яку повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба , на сьогодні 37 країн підтвердили свою участь в Кримській платформі.

Про це він розповів у вівторок, 10 серпня.

"Сьогодні відразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 37. Міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів, тому чекаємо нових підтверджень", - написав Кулеба в Twitter.

Раніше в МЗС говорили, що саміт Кримської платформи відвідають представники близько 40 країн. При цьому поки країни-учасниці не називаються.