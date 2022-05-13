Кількість учасників Кримської платформи зростає
17:26 10 серпня Київ, Україна
Згідно з інформацією, яку повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба
, на сьогодні 37 країн підтвердили свою участь в Кримській платформі.
Про це він розповів у вівторок, 10 серпня.
"Сьогодні відразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 37. Міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів, тому чекаємо нових підтверджень", - написав Кулеба в Twitter.
Раніше в МЗС говорили, що саміт Кримської платформи відвідають представники близько 40 країн. При цьому поки країни-учасниці не називаються.
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