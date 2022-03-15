Кількість загиблих у Маріуполі

11:45 15 березня Київ, Україна

Гуманітарна катастрофа у Маріуполі триває. Російські терористи вбили під час блокади 2357 мирних жителів, залишивши людей без їжі, води, тепла, світла. Розбиваючи будинки, школи, лікарні, прицільно стріляючи по людях.



Це жахливі цифри. Ми ніколи не вибачимо цього окупантам. Проте звертаємо увагу, що зараз в інтернеті поширюється неправдива інформація про кількість загиблих у місті – від кількох сотень до десятків тисяч людей. Просимо довіряти офіційним джерелам та не поширювати фейки.

Офіційна та підтверджена інформація станом на кінець 14 березня 2022 року складає близько 2357 загиблих маріупольців. Всі інші дані щодо цього – не відповідають дійсності.



Зазначимо, сьогодні з Бердянська до Маріуполя вирушить колона з гуманітарним вантажем, який довезе десятки тонн води, їжі, ліків до маріупольців. На зворотному шляху автобусами для евакуації людей заберуть жінок, дітей, людей похилого віку.