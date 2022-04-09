Кількість загиблих у Краматорську збільшилася до 50 осіб

17:19 08 квітня Київ, Україна

Внаслідок удару російських окупаційних військ «Точкою-У» по залізничному вокзалу Краматорська загинули 50 людей, з них п'ятеро – діти.



На цей момент до лікарень було доставлено 98 людей. Очікується, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів звертатимуться й інші постраждалі, тому кількість жертв постійно змінюватиметься.



З 98 поранених, яких було доставлено до медзакладів, 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. Дванадцять із них померли у лікарні. 38 людей загинули прямо на вокзалі.