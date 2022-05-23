Кількість біженців перевищила 100 мільйонів людей

07:49 23 травня Київ, Україна

Внаслідок вторгнення Росії в Україну, вперше в історії кількість біженців у світі перевищила 100 мільйонів людей.

Про це свідчать підрахунки Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

"Це рекорд, якого не має бути. Він має стати тривожним сигналом для вирішення та запобігання руйнівним конфліктам, припинення переслідувань та усунення основних причин, які змушують безневинних людей кидати свої будинки", – заявив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.



До початку великої війни в Україні кількість вимушено переміщених людей оцінювали приблизно у 90 млн. осіб. Після неспровокованої агресії Росії ця кількість збільшилася ще на 14 млн: 8 млн українців переїхали у безпечніші частини країни, а ще 6 млн поїхали за кордон.