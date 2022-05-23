Кількість біженців перевищила 100 мільйонів людей

Внаслідок вторгнення Росії в Україну, вперше в історії кількість біженців у світі перевищила 100 мільйонів людей.
Про це свідчать підрахунки Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
До початку великої війни в Україні кількість вимушено переміщених людей оцінювали приблизно у 90 млн. осіб. Після неспровокованої агресії Росії ця кількість збільшилася ще на 14 млн: 8 млн українців переїхали у безпечніші частини країни, а ще 6 млн поїхали за кордон.
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