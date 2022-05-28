07:39 28 травня Київ, Україна

Не секрет, що для кремля навіть жителі своєї країни поділяються на "чистих росіян" та інший народ, який проживає в російських колоніях та придатний лише на гарматне м'ясо.

Серед убитих в Україні російських солдатів не зустрічаються жителі Москви та Санкт-Петербурга. Водночас повно тих, хто народився у глибинці. Про це у п'ятницю, 27 травня, повідомив радник голови ВП України Михайло Подоляк у Twitter.

"На війну в Україну росія відправила вмирати бурятів, тувінців, дагестанців та чеченців", - зазначив він.

Подоляк також запропонував жителям російських регіонів замислитись над подібною статистикою.

"До речі, чому у боротьбі за "російський світ" в Україні "видатковими" людьми, чиїми трупами усіяні наші поля, виступають буряти, тувинці, дагестанці та чеченці, але тільки не москвичі та петербуржці? Підневільним колоніям російської наці-імперії варто було б задати кілька" питань собі..." - написав Подоляк.

Нагадаємо, у Литві відбулася секретна конференція, де обговорювали, як використати вторгнення Росії в Україну для усунення від влади президента Росії Володимира Путіна.