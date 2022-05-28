Кого у війні за "російський світ" путін пустив у "витрату", - Подоляк

Не секрет, що для кремля навіть жителі своєї країни поділяються на "чистих росіян" та інший народ, який проживає в російських колоніях та придатний лише на гарматне м'ясо.
Серед убитих в Україні російських солдатів не зустрічаються жителі Москви та Санкт-Петербурга. Водночас повно тих, хто народився у глибинці. Про це у п'ятницю, 27 травня, повідомив радник голови ВП України Михайло Подоляк у Twitter.
Подоляк також запропонував жителям російських регіонів замислитись над подібною статистикою.
Нагадаємо, у Литві відбулася секретна конференція, де обговорювали, як використати вторгнення Росії в Україну для усунення від влади президента Росії Володимира Путіна.
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