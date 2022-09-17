Коли ж Україні чекати від США на постачання систем ППО NASAMS?

США передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS упродовж двох місяців. Про це під час брифінгу 16 вересня повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.
Райдер зазначив, що ЗРК NASAMS дозволить захистити українців від повітряних загроз - авіації, ракет та безпілотників.
NASAMS – система ППО, яка дозволяє боротися з повітряними цілями, що маневрують, на малих і середніх висотах. Примітно, що ЗРК чудово показав себе при поразці цілей за будь-яких погодних умов.. Також комплекс здатний супроводжувати одночасно велику кількість цілей, а час реакції на ворожий об'єкт мінімальний.
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