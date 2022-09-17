Коли ж Україні чекати від США на постачання систем ППО NASAMS?

11:04 17 вересня Київ, Україна

США передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS упродовж двох місяців. Про це під час брифінгу 16 вересня повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

"Очікується, що два зенітні ракетні комплекси NASAMS будуть доставлені в Україну приблизно протягом двох місяців", - сказав він.

Райдер зазначив, що ЗРК NASAMS дозволить захистити українців від повітряних загроз - авіації, ракет та безпілотників.

NASAMS – система ППО, яка дозволяє боротися з повітряними цілями, що маневрують, на малих і середніх висотах. Примітно, що ЗРК чудово показав себе при поразці цілей за будь-яких погодних умов.. Також комплекс здатний супроводжувати одночасно велику кількість цілей, а час реакції на ворожий об'єкт мінімальний.