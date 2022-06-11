Коли ж Німеччина поставить обіцяну зброю Україні

11:51 11 червня Київ, Україна

Посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що Німеччина має намір доставити в Україну гаубиці Panzerhaubitze 2000 близько 22 червня.. Про це йдеться в інтерв'ю Мельника для НВ.

Посол зазначив, що, незважаючи на обіцянки, Німеччина досі не доставила до України жодної одиниці важкої зброї.

"Станом на 105-й день війни РФ проти України, жодна, я повторюю, жодна одиниця саме важкої техніки – щонайменше це артилерія, гаубиці, БМП, танки – жодна не була поставлена в Україну", - зазначив він .

Мельник додав, що очікується здійснення щонайменше двох обіцянок щодо постачання важкої зброї.

"7 самохідних гаубиць, які будуть передані нам – ми ці системи отримаємо десь 22 червня", – зазначив посол.

Крім того, очікується постачання ЗСУ Gepard.