Коли Україна має намір розпочати переговори щодо вступу до ЄС

08:57 05 лютого Київ, Україна

Україна має намір розпочати переговори про вступ до Євросоюзу якнайшвидше, щоб уже до закінчення війни мати готовність у цьому питанні. Про це заявила віце-прем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина в ефірі Еспресо.

Вона зазначила, що на політиках та чиновниках лежить завдання "працювати на 200%", щоб до завершення війни Україна мала максимальну готовність і сформували переговорні позиції.

"Щоб коли війна закінчиться, ми не втрачали час на процес, а могли перейти до прийняття політичних рішень. Ми поспішаємо з тим, щоб розпочати переговори у 2023 році, щоб максимально підготуватися та оперативно провести їх та до завершення війни бути готовими до приєднання до ЄС”, – заявила вона.

Крім того, Стефанишина впевнена, що після перемоги може бути швидко ухвалено рішення про членство України в НАТО.

Раніше повідомлялося, що Європарламент закликав готувати переговори щодо вступу України до ЄС.