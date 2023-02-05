Коли Україна має намір розпочати переговори щодо вступу до ЄС

Україна має намір розпочати переговори про вступ до Євросоюзу якнайшвидше, щоб уже до закінчення війни мати готовність у цьому питанні. Про це заявила віце-прем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина в ефірі Еспресо.
Вона зазначила, що на політиках та чиновниках лежить завдання "працювати на 200%", щоб до завершення війни Україна мала максимальну готовність і сформували переговорні позиції.
Крім того, Стефанишина впевнена, що після перемоги може бути швидко ухвалено рішення про членство України в НАТО.
Раніше повідомлялося, що Європарламент закликав готувати переговори щодо вступу України до ЄС.
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