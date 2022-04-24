Коли Україна матиме перевагу у зброї на Донбасі – Офіс президента

11:29 24 квітня Київ, Україна

Не секрет, що українська армія сильна духом. Але для швидкої перемоги нам гостро потрібна сучасна зброя. Наприкінці травня – на початку червня Україна, завдяки поставкам західного озброєння, матиме істотну перевагу над Російською Федерацією. Про це увечері у суботу, 23 квітня, заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Він зазначив, що перевага України над РФ буде помітною на тих ділянках, куди українська сторона перекине передане озброєння.

"...Це буде фаза позиційної війни, коли російські війська видихнуться, втомляться і не зможуть наступати", - сказав Арестович.

Він зазначив, що навіть тим озброєнням, яке є у ЗСУ зараз, захисникам вдається відсіч противнику.

Раніше у Франції заявили, що постачають Україні ракети та гаубиці, а також протитанкові ракети.