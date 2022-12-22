Коли відбудеться саміт Україна-ЄС

14:39 22 грудня Київ, Україна

Лідери 27 країн Євросоюзу та український президент Володимир Зеленський відвідають 24 саміт 3 лютого наступного року. Конкретне місце наразі не визначено.



Про це сказав Баренд Лейтс, речник голови Євроради Шарля Мішеля, повідомляє Reuters у четвер, 22 грудня.

"Я можу підтвердити, що саміт ЄС-Україна відбудеться 3 лютого і є відкрите запрошення президенту Зеленському відвідати Брюссель", – заявив Лейтс.



Він уточнив, що запрошення Зеленського відвідати Брюссель не означає, що саме там проходитиме саміт Україна-ЄС. При цьому тема саміту, ймовірно, полягатиме в тому, як ЄС може продовжувати підтримувати Україну у війні проти росії. Лідери також оцінять шлях України до членства у блоці.



Як відомо, Володимир Зеленський регулярно з'являвся по відеозв'язку на самітах ЄС з початку російського вторгнення в лютому. А напередодні в середу він здійснив свою першу особисту подорож з початку війни до США.