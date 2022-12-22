Коли відбудеться саміт Україна-ЄС

Лідери 27 країн Євросоюзу та український президент Володимир Зеленський відвідають 24 саміт 3 лютого наступного року. Конкретне місце наразі не визначено.
Про це сказав Баренд Лейтс, речник голови Євроради Шарля Мішеля, повідомляє Reuters у четвер, 22 грудня.
Про це сказав Баренд Лейтс, речник голови Євроради Шарля Мішеля, повідомляє Reuters у четвер, 22 грудня.
Він уточнив, що запрошення Зеленського відвідати Брюссель не означає, що саме там проходитиме саміт Україна-ЄС. При цьому тема саміту, ймовірно, полягатиме в тому, як ЄС може продовжувати підтримувати Україну у війні проти росії. Лідери також оцінять шлях України до членства у блоці.
Як відомо, Володимир Зеленський регулярно з'являвся по відеозв'язку на самітах ЄС з початку російського вторгнення в лютому. А напередодні в середу він здійснив свою першу особисту подорож з початку війни до США.
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