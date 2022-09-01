Коли росія буде змушена закінчити війну, - прогноз від Подоляка

08:23 27 серпня Київ, Україна

Війна між росією та Україною закінчиться за столом переговорів, але тільки після того, як росія зазнає значних тактичних втрат на фронті. Такою думкою поділився радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю фінському виданню Helsingin Sanomat, повідомляє в п'ятницю, 26 серпня, ОП.

"Росія справді готова до миру лише в тому випадку, якщо вона зазнала значних тактичних втрат. Тоді вона перестає висувати ультиматуми і змушена вислуховувати доводи інших. Коли Україна дійде до кордонів, визначених у 1991 році, росія буде готова сісти за стіл переговорів та підписати мирний договір. Це єдиний шанс гарантувати ліберальні цінності та свободу Європи", - заявив представник Києва.

При цьому радник зазначив, що зараз, як і на початку повномасштабного вторгнення, немає жодної можливості вести переговори з країною-агресором, яка розмовляє мовою ультиматумів і висуває неприйнятні вимоги.

"План путіна простий. Він хоче відновити Радянський Союз у тій чи іншій формі. Україна тут - його головний ворог", - наголосив Подоляк.

Зрештою, він передрік, що поразка росії дасть свободу вибору білорусі, яка ще може стати "справжньою європейською демократією".

Раніше Подоляк заявив, що переговори з рф про припинення вогню невигідні, оскільки будь-яке тимчасове перемир'я означатиме продовження агресії з боку росії в майбутньому.