Коли почне діяти довгоочікуваний ленд-ліз – Рєзніков

12:13 10 вересня Київ, Україна

Американський закон про ленд-ліз для України набуде чинності з 1 жовтня, обсяг грошей за цією програмою вже визначено, проте влада США ще не завершила формування його моделі. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна.

Нюанси та деталі досі обговорюються, зазначив він. Міністр вважає, що в будь-якому випадку це не буде схожим на модель ленд-лізу під час Другої світової війни, коли США надавали підтримку СРСР та Великій Британії на поворотній основі.

"Щоб я зараз не сказав, воно може у фінальній версії бути трохи іншим. І тут ще важливо, що, швидше за все, дизайнером остаточної моделі будуть не міністри оборони, а міністри фінансів. Тому що це все ж таки грошові відносини. Моє завдання - проконсультувавшись із Генштабом, взявши їхню потребу, сказати, що мені потрібні саме ці безпілотники чи ракети", - сказав Резніков.

У чому ідея ленд-лізу? Гроші за програмою, як нагадав міністр оборони, йтимуть в економіку Сполучених Штатів на підтримку ВПК.

"Наприклад, вони зі складів дають нам ракети для HIMARS.. Це означає, що компанія, яка їх виробляє, почне виготовляти, щоб заповнити ці склади. Тобто ми їх забрали, а вони повинні собі на склад це покласти, хай за 2-3 роки", - зазначив чиновник.

Поки що ленд-ліз не запрацював, Україна отримує допомогу від США за рештою чотирьох програм.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Українська сторона зможе отримати військову техніку та озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги над росією, або просто віддати вцілілу техніку назад.