Коли почне діяти довгоочікуваний ленд-ліз – Рєзніков

Американський закон про ленд-ліз для України набуде чинності з 1 жовтня, обсяг грошей за цією програмою вже визначено, проте влада США ще не завершила формування його моделі. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна.
Нюанси та деталі досі обговорюються, зазначив він. Міністр вважає, що в будь-якому випадку це не буде схожим на модель ленд-лізу під час Другої світової війни, коли США надавали підтримку СРСР та Великій Британії на поворотній основі.
У чому ідея ленд-лізу? Гроші за програмою, як нагадав міністр оборони, йтимуть в економіку Сполучених Штатів на підтримку ВПК.
Поки що ленд-ліз не запрацював, Україна отримує допомогу від США за рештою чотирьох програм.
Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Українська сторона зможе отримати військову техніку та озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги над росією, або просто віддати вцілілу техніку назад.
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