Коли очікується новий ракетний удар від Росії – прогноз від ВП

12:17 03 грудня Київ, Україна

Російські агресори дещо змінили тактику завдання масованих ракетних ударів по Україні. Вони очікують на посилення морозів. Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

На його думку, ворог має намір "максимально жорстко заморозити" Україну і чекає на таку можливість, оскільки "основний удар у такому разі припадає навіть не на енергетику як таку, а на опалення".

"Мені здається, що зараз тактика Росії трохи змінилася - вони чекають збільшення морозів, глибини морозів. Грубо кажучи, щоб температура вночі опускалася там до 8-10 градусів морозу, і ось у цей момент вони хочуть завдати найчутливішого удару по Україні», – припускає Подоляк.

Він зазначив, що план росії "абсолютно продуманий і людожерський".

Нагадаємо, за інформацією ГУР, ворог розвідує цілі та готує ракети до нового масованого удару.

При цьому військові вважають, що росія може тиснути на Україну повідомленнями про "рішучу ракетну атаку". Таким чином ворог намагається вплинути та залякати населення.