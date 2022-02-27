Коаліція за свободу ЗМІ вимагає звільнення Протасевича та інших білоруських журналістів

Створена в серпні 2019 року Коаліція за свободу ЗМІ випустила спільну заяву щодо порушень прав і свобод білоруських журналістів. Документ підписала 21 країна світу, включно з Україною.
Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.
Підписанти наголосили, що цей інцидент ще більше викликає занепокоєння на тлі "масштабної кампанії замовчування незалежних голосів в Білорусі". Зокрема, мова йде про обшуки в редакції незалежного білоруського видання TUT.BY 18 травня і арешт співробітників ЗМІ. У заяві вказується, що всього близько 400 журналістів і працівників ЗМІ в Білорусі зіткнулися з різними формами репресій під час президентських виборів в країні 9 серпня і їхніх наслідків.
Країни закликали негайно звільнити Протасевича і відзначили, що особи, причетні до нападів на журналістів, повинні бути покарані.
Країни закликали негайно звільнити Протасевича і відзначили, що особи, причетні до нападів на журналістів, повинні бути покарані.
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