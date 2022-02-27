Коаліція за свободу ЗМІ вимагає звільнення Протасевича та інших білоруських журналістів

07:44 30 травень Київ, Україна

Створена в серпні 2019 року Коаліція за свободу ЗМІ випустила спільну заяву щодо порушень прав і свобод білоруських журналістів. Документ підписала 21 країна світу, включно з Україною.

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

"Це безпрецедентна і шокуюча дія - фронтальний наступ на свободу ЗМІ, що призвело до серйозних наслідків для права на свободу слова і думки в цілому", - йдеться в тексті заяви.





Країни закликали негайно звільнити Підписанти наголосили, що цей інцидент ще більше викликає занепокоєння на тлі "масштабної кампанії замовчування незалежних голосів в Білорусі". Зокрема, мова йде про обшуки в редакції незалежного білоруського видання TUT.BY 18 травня і арешт співробітників ЗМІ. У заяві вказується, що всього близько 400 журналістів і працівників ЗМІ в Білорусі зіткнулися з різними формами репресій під час президентських виборів в країні 9 серпня і їхніх наслідків.Країни закликали негайно звільнити Протасевича і відзначили, що особи, причетні до нападів на журналістів, повинні бути покарані.