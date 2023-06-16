"Коаліцію винищувачів" створено. Україна отримає літаки F-16

11:47 20 травня Київ, Україна

Дуже важливо, що на тлі підготовки ЗСУ до контрнаступу та посилення російських авіаатак адміністрація Джо Байдена вирішила дозволити експорт винищувачів F-16 в Україну. У США кампанію лобіювання F-16 для України очолили законодавці та співробітники Конгресу, в якому, до речі, більшість мають республіканці.

"Як двопартійна група законодавців, ми вважаємо передачу винищувачів F-16 Україні необхідною для надання Києву можливостей повітряної підтримки, необхідної для повного захисту своєї країни від неспровокованого, незаконного та жорстокого вторгнення росії, а також для територіальних досягнень, необхідних для повернення країни", - написала група законодавців-республіканців та демократів у листі до президента Джо Байдена в середу, передає CNN.

Більше того, США підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів керувати літаками четвертого покоління, у тому числі винищувачами F-16.

Навчатимуть українських пілотів не в США: навчання з практично 100% ймовірністю проходитиме в Європі. Проте американські фахівці візьмуть участь у програмі підготовки пілотів з України разом із європейськими колегами.

Очікується, що за час, поки проходитиме підготовка пілотів, питання з наданням Україні літаків, про які просить Київ, має бути вирішене, адже вже сформовано так звану "коаліцію винищувачів".

Зазначимо, що на початку цього тижня президент України Володимир Зеленський здійснив європейське турне і після зустрічі з ним низка західних лідерів зробила гучні заяви.

Зокрема прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що загалом його країна готова передати Києву ці літаки. Саме Нідерланди можуть бути донором F-16, тому що зараз країна замінює їх на F-35.

У свою чергу прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак на початку цього тижня анонсував, що Лондон влітку розпочне навчання українських пілотів, а також веде переговори з іншими країнами щодо відправки в Україну сучасних винищувачів F-16.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Франція готова розпочати підготовку українських пілотів. Також до навчань готова приєднатись Бельгія.

Зазначимо, що Норвегія, Данія та Нідерланди мають надлишки винищувачів, які можна відправити для ЗСУ. Однак потрібен час, щоб виконати доопрацювання та технічне обслуговування, щоб привести їх у робочу форму.

У свою чергу президент Польщі Анджей Дуда пояснив, чому не готовий надати Україні винищувачі F-16. За його словами, Польща передала Києву "майже всі" свої МіГ-29 і готова робити це далі. Однак Варшава має "відносно невелику" кількість F-16.