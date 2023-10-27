КНДР постачає зброю росії: заява США, Японії та Південної Кореї

"Такі поставки зброї, деякі з яких, як ми зараз підтверджуємо, завершені, значно збільшать людські жертви в агресивній війні росії. Ми продовжимо співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб викрити спроби росії отримати військову техніку з КНДР. Враховуючи спробу росії продовжити війну за допомогою КНДР, ми, як і раніше, сповнені рішучості підтримувати суверенітет України та її зусилля щодо протидії наслідкам агресивної війни рф", – йдеться у заяві.