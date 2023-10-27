КНДР постачає зброю росії: заява США, Японії та Південної Кореї
14:59 26 жовтня Київ, Україна
США, Японія та Південна Корея виступили із спільною заявою, в якій підтвердили постачання КНДР
військового обладнання та боєприпасів росії.
Про це повідомили у Держдепі США.
Країни засудили передачу Північної Кореї зброї для використання проти народу України.
"Такі поставки зброї, деякі з яких, як ми зараз підтверджуємо, завершені, значно збільшать людські жертви в агресивній війні росії. Ми продовжимо співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб викрити спроби росії отримати військову техніку з КНДР. Враховуючи спробу росії продовжити війну за допомогою КНДР, ми, як і раніше, сповнені рішучості підтримувати суверенітет України та її зусилля щодо протидії наслідкам агресивної війни рф", – йдеться у заяві.
Міністри також заявили, що в обмін на підтримку росії КНДР шукає військову допомогу для посилення власного військового потенціалу і підкреслили, що продовжать уважно стежити за будь-якими матеріалами, які росія надає Північній Кореї на підтримку військових цілей Пхеньяну.
"Постачання зброї до КНДР або з КНДР, а також передача до КНДР певних предметів та технічна співпраця, пов'язана з програмами КНДР зі зброї масового знищення, балістичних ракет або звичайних озброєнь, порушуватимуть численні резолюції Ради Безпеки ООН. Росія сама голосувала за резолюцію Ради безпеки ООН, яка містить ці обмеження", - йдеться в заяві.
США, Японія та Південна Корея глибоко стурбовані можливістю будь-якої передачі КНДР технологій, пов'язаних із створенням ядерної зброї чи балістичних ракет.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі