КНДР заперечує постачання росії зброї для війни в Україні

Влада Північної Кореї заявила у вівторок, 8 листопада, що ніколи не мала збройних угод з росією і не планує цього робити.
Про це повідомили державні ЗМІ КНДР, після того, як Сполучені Штати заявили, що Північна Корея, схоже, постачає росії артилерійські снаряди для війни в Україні.
Про це пишуть NBC NEWS.
Офіційний представник Міністерства оборони Північної Кореї назвав звинувачення чутками та заявив, що Пхеньян "ніколи не мав "угоди щодо зброї" з росією" і "не планує робити це в майбутньому".
Спікер Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив минулого тижня, що Сполучені Штати мають інформацію про те, що Північна Корея таємно постачає росії "значну" кількість артилерійських снарядів. Кірбі сказав, що Північна Корея намагалася приховати поставки, спрямовуючи їх через країни Близького Сходу та Північної Африки. І що Вашингтон стежить, щоб побачити, чи вдаються поставки.
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