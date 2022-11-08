КНДР заперечує постачання росії зброї для війни в Україні

09:24 08 листопада Київ, Україна

Влада Північної Кореї заявила у вівторок, 8 листопада, що ніколи не мала збройних угод з росією і не планує цього робити.

Про це повідомили державні ЗМІ КНДР, після того, як Сполучені Штати заявили, що Північна Корея, схоже, постачає росії артилерійські снаряди для війни в Україні.

Про це пишуть NBC NEWS.



Офіційний представник Міністерства оборони Північної Кореї назвав звинувачення чутками та заявив, що Пхеньян "ніколи не мав "угоди щодо зброї" з росією" і "не планує робити це в майбутньому".