06:54 06 серпня Київ, Україна

Північна Корея нібито готова надіслати 100 тисяч своїх солдатів для підтримки російської армії у війні з Україною. Як пише у п'ятницю, 5 серпня, видання New York Post, пропозицію КНДР надати військову допомогу росії не вдалося оперативно перевірити, але її озвучив член громадської ради при міноборони росії Ігор Коротченко.

"Є повідомлення, що 100 тисяч північнокорейських добровольців готові приїхати та взяти участь у конфлікті", - сказав Коротченко в ефірі одного із пропагандистських телеканалів.

При цьому російський пропагандист заявив, що північнокорейці мають "багатий досвід ведення контрбатарейної війни".

"Якщо Північна Корея висловить бажання виконати свій міжнародний обов'язок боротьби з українським фашизмом, ми повинні їм це дозволити", - сказав Коротченко.

Раніше повідомлялося, що армія росії зазнає значних втрат в особовому складі, тому піхоту поповнює мешканцями нещодавно захоплених міст і сіл.

Тим часом в Україні готуються до наступу росії на південному напрямку найближчими тижнями.