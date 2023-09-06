Ключові країни "Великої сімки" не розморозять російські активи до виплати компенсації Україні

08:32 25 серпня Київ, Україна

Радники з нацбезпеки США, Великобританії, Німеччини, Франції та Італії заявили, що суверенні активи росії в юрисдикціях цих країн залишаться замороженими доти, доки росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні.

Ця заява зафіксована у спільному комюніке.

Крім цього, радники розглянули подальші шляхи притягнення росії до відповідальності за руйнування, заподіяні внаслідок війни. США, Великобританія, Німеччина, Франція та Італія входять до «Великої сімки» (G7) разом з Японією та Канадою. У липні ці країни прийняли спільну заяву, в якій дали аналогічну обіцянку. Тоді ж глави держав заявили про необхідність створення міжнародного механізму для відшкодування збитків Україні та висловили готовність вивчити варіанти його розробки.



Після початку війни в Україні США, Великобританія, ЄС та інші країни, що приєдналися до них, заморозили російські активи, які перебувають у їхніх юрисдикціях. У листопаді голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що йдеться про 300 млрд євро резервів центробанку росії.



Країни обговорювали конфіскацію цих коштів, щоб направити їх на відновлення України. Однак після багатомісячних дискусій та консультацій з юристами Єврокомісія дійшла висновку, що вилучити їх неможливо, оскільки на них поширюється державний імунітет.