Ключові кроки в Євросоюз: Кабмін схвалив закони для переговорів щодо вступу

18:53 14 листопада Київ, Україна

Кабінет Міністрів схвалив два ключові законопроєкти, які стали передумовою для початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.



Про це повідомили міністр юстиції Денис Малюська у Facebook та представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.



Перший законопроєкт передбачає поетапне збільшення чисельності співробітників Національного агентства із запобігання корупції (НАБУ) на 300 осіб, по 100 осіб протягом кожного з наступних років. Другий законопроєкт спрямований на виключення певних положень із закону про запобігання корупції, які знижують ефективність механізму декларування активів.



Малюська зазначив, що ухвалення цих законопроєктів підтвердить виконання двох із чотирьох ключових рекомендацій, наданих Єврокомісією у своєму звіті щодо розширення.



Згідно з Мельничуком, перший законопроєкт спрямований на збільшення чисельності співробітників НАБУ з 700 до 1000 осіб, включаючи збільшення кількості керівного складу з 500 до 750 осіб. Другий законопроєкт спрямований на скасування обмежень повноважень НАБУ щодо продовження перевірок активів, що пройшли перевірку, та майна, придбаного декларантами до призначення на посаду державної служби.