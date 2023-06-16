Кличко вимагає відставки голови Деснянського району після трагедії біля поліклініки

Міський голова Києва Віталій Кличко вимагає від уряду та Офісу Президента усунути голову Деснянського району Дмитра Ратнікова у зв'язку з розслідуванням, чи було відкритим уночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей.
КМВА опублікувала відповідну заяву.
КМВА опублікувала відповідну заяву.
Кличко також заявив про необхідність усунення керівника медустанови, призначеного Деснянською райадміністрацією.
Столична прокуратура підтвердила проведення слідчих дій у Деснянській районній державній адміністрації.
Мер Києва також дав вказівку главам районів столиці провести негайну перевірку всіх укриттів, за які відповідають глави районних державних адміністрацій.
Столична прокуратура підтвердила проведення слідчих дій у Деснянській районній державній адміністрації.
Мер Києва також дав вказівку главам районів столиці провести негайну перевірку всіх укриттів, за які відповідають глави районних державних адміністрацій.
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