Кличко вимагає відставки голови Деснянського району після трагедії біля поліклініки

15:28 01 червня Київ, Україна

Міський голова Києва Віталій Кличко вимагає від уряду та Офісу Президента усунути голову Деснянського району Дмитра Ратнікова у зв'язку з розслідуванням, чи було відкритим уночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей.

КМВА опублікувала відповідну заяву.
 
"Я звернувся до Офісу Президента та уряду, відповідальних за призначення та звільнення голів районів столиці, з вимогою усунути голову Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обов'язків до завершення розслідування з питання про те, чи було відкрите вночі укриття біля поліклініки, де загинули троє людей", - йдеться у повідомленні.
 
Кличко також заявив про необхідність усунення керівника медустанови, призначеного Деснянською райадміністрацією.

Столична прокуратура підтвердила проведення слідчих дій у Деснянській районній державній адміністрації.

Мер Києва також дав вказівку главам районів столиці провести негайну перевірку всіх укриттів, за які відповідають глави районних державних адміністрацій.