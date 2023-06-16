Кличко вимагає відставки голови Деснянського району після трагедії біля поліклініки

"Я звернувся до Офісу Президента та уряду, відповідальних за призначення та звільнення голів районів столиці, з вимогою усунути голову Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обов'язків до завершення розслідування з питання про те, чи було відкрите вночі укриття біля поліклініки, де загинули троє людей", - йдеться у повідомленні.