Кличко офіційно приступив до виконання своїх обов'язків



З трибуни залу мер дав клятву працювати на благо городян.

"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді міста Київ та народу України, неухильно дотримуватися Конституції та законів України, охороняти права і свободи, законні інтереси громадян і сумлінно виконувати свої посадові обов'язки", - заявив Кличко, зачитуючи текст присяги .