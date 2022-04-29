Кличко офіційно приступив до виконання своїх обов'язків
13:25 01 грудня Київ, Україна
На першій сесії оновленої Київської міської ради, у вівторок, 1 грудня, відбулася офіційна процедура присяги мера Києва, Віталій Кличко отримав посвідчення мера і приступив до виконання обов'язків градоначальника.
З трибуни залу мер дав клятву працювати на благо городян.
"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді міста Київ та народу України, неухильно дотримуватися Конституції та законів України, охороняти права і свободи, законні інтереси громадян і сумлінно виконувати свої посадові обов'язки", - заявив Кличко, зачитуючи текст присяги .
Після цього, під оплески, глава Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова вручила Кличку посвідчення мера.
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