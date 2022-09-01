Китайські військові розпочали нові навчання біля Тайваню

У понеділок китайські військові оголосили про нові навчання "неподалік Тайваню", сигналізуючи про те, що Пекін хоче продовжити тиск на острів після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.
Про це повідомило агентство Bloomberg.
У заяві Східного командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) йдеться, що військові відпрацювали протичовнові операції та удари класу "повітря-море" у "повітряному та морському просторі біля острова Тайвань".
Регіональний штаб не уточнив, де проводилися маневри та чи були вони частиною безпрецедентної чотириденної серії навчань навколо Тайваню, які мали завершитись у неділю.
У той самий час Міноборони Тайваню підтверджує інформацію, що біля острова досі залишаються китайські військові літаки та кораблі, але невідомо, чи брали вони участь у "нових навчаннях".
У заяві Східного командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) йдеться, що військові відпрацювали протичовнові операції та удари класу "повітря-море" у "повітряному та морському просторі біля острова Тайвань".
Регіональний штаб не уточнив, де проводилися маневри та чи були вони частиною безпрецедентної чотириденної серії навчань навколо Тайваню, які мали завершитись у неділю.
У той самий час Міноборони Тайваню підтверджує інформацію, що біля острова досі залишаються китайські військові літаки та кораблі, але невідомо, чи брали вони участь у "нових навчаннях".
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