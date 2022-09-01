Китайські військові розпочали нові навчання біля Тайваню

"Китай досі не опублікував жодних нових навігаційних попереджень про навчання з бойовою стріляниною поблизу Тайваню, і в понеділок з'явилися ознаки того, що судноплавство та авіаперевезення відновлюють нормальну діяльність", - пишуть журналісти.