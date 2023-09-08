Китайські блогери приїхали до Маріуполя. МЗС вимагає від Китаю пояснень

10:24 08 вересня Київ, Україна

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. Коментуючи виконання "Катюші" на руїнах, Ніколенко наголосив, що це приклад повної моральної деградації. До окупованого росіянами Маріуполя прибули китайські блогери. Наприклад, китайська співачка Ван-Фан виконала пісню "Катюша" на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 людей.Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.Коментуючи виконання "Катюші" на руїнах, Ніколенко наголосив, що це приклад повної моральної деградації.

"Більш того, за наявною інформацією, у тимчасово окуповане місто прибула група китайських блогерів. Їхній приїзд є незаконним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями", - додав Ніколенко.

Україна поважає територіальну цілісність Китаю та очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян у Маріуполі, а також шляхи їхнього потрапляння у тимчасово окуповане українське місто, зазначив речник МЗС.