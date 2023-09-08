Китайські блогери приїхали до Маріуполя. МЗС вимагає від Китаю пояснень

До окупованого росіянами Маріуполя прибули китайські блогери. Наприклад, китайська співачка Ван-Фан виконала пісню "Катюша" на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 людей.Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.Коментуючи виконання "Катюші" на руїнах, Ніколенко наголосив, що це приклад повної моральної деградації.
Україна поважає територіальну цілісність Китаю та очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян у Маріуполі, а також шляхи їхнього потрапляння у тимчасово окуповане українське місто, зазначив речник МЗС.
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