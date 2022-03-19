Китай запевнив Україну у своїй підтримці
09:02 17 березня Київ, Україна
Посол КНР в Україні Фань Сяньжунь під час зустрічі з начальником військової адміністрації Львівської області Максимом Козицьким запевнив у доброзичливому плані Піднебесної та готовності допомагати.
«Китай
ніколи не нападатиме на Україну, ми допомагатимемо, зокрема, в економічному напрямку. Наша країна за один рік імпортує товари з усього світу вартістю понад три трильйони доларів. Ми готові допомогти вам розвиватись. У цій ситуації, яка зараз у вас, чинитимемо відповідально. Ми побачили, яка велика єдність українського народу, а це означає і його силу».
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