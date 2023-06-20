Китай запевнив США, що не надасть російським військовим засоби для війни проти України

15:45 19 червня Київ, Україна





Про це на пресконференції після зустрічі із Сі Цзіньпіном заявив державний секретар Китайський лідер Сі Цзіньпін запевнив Сполучені Штати, що Китай не надаватиме росії військові засоби для їхнього використання у війні проти України.Про це на пресконференції після зустрічі із Сі Цзіньпіном заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ми та інші країни отримали запевнення від Китаю, що він не надає і не надаватиме летальної допомоги росії для використання в Україні. Ми цінуємо це", - наголосив держсекретар.

Він вважає, що Китай на державному рівні дотримується своїх зобов'язань, оскільки США не фіксували жодних випадків передачі рф китайської зброї чи техніки для війни проти України.

"Це те, що Китай говорив протягом останніх тижнів, і неодноразово говорив не лише нам, а й багатьом іншим країнам, які висловлювали це занепокоєння, що вони не надають і не надаватимуть допомогу росії для використання в Україні. І це важливе зобов'язання та важлива політика. І, як я вже сказав, ми не бачили нічого, що б суперечило цьому", - зауважив чиновник.

У той самий час Сполучені Штати стурбовані тим, що приватні компанії в Китаї, які можуть надавати допомогу, в деяких випадках будуть використовувати її для посилення військового потенціалу росії.

"Це викликає занепокоєння. І це те, на що я вказав нашим китайським колегам і закликав їх бути уважними у відстеженні цього", - підсумував Блінкен.

США вірять, що Китай може відіграти ключову роль у вирішенні проблеми глобальної продовольчої безпеки, додав він.

"Я наголошую на важливості підтримки довгострокового розширення Чорноморської зернової ініціативи, яка сприяла експорту майже 32 мільйонів тонн зерна з України, з яких близько 80 мільйонів тонн відправлено до країн, що розвиваються", - сказав держсекретар.

Водночас він наголосив, що США не мають ілюзій щодо складності двосторонніх відносин з Китаєм.

"Є багато питань, щодо яких ми глибоко, навіть категорично не згодні. Ми завжди робитимемо найкращі дії для просування інтересів американського народу", — пояснив чиновник.

За словами Блінкена, після зустрічі в Китаї він приєднається до конференції з повоєнного відновлення України у Великій Британії.