Китай вводить санкції проти Пелосі та зупиняє військові контакти зі США

15:19 05 серпня Київ, Україна





У Міністерстві закордонних справ країни нагадали, що Пекін неодноразово протестував проти поїздки американської делегації на острів, який вважає частиною власної території.



Пекін скасовує переговори керівників



Крім цього призупинено кілька спільних програм: Після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, влада Китаю прийняла рішення зупинити військові контакти зі США, а також ввела санкції проти Пелосі та її родичів.У Міністерстві закордонних справ країни нагадали, що Пекін неодноразово протестував проти поїздки американської делегації на острів, який вважає частиною власної території.Пекін скасовує переговори керівників китайського та американського військових театрів, робочу зустріч представників міноборони двох країн, а також засідання Китайсько-американського механізму консультацій з питань морської безпеки.Крім цього призупинено кілька спільних програм:

Китайсько-американське співробітництво у репатріації нелегальних іммігрантів.

Китайсько-американське співробітництво у сфері кримінально-правової допомоги.

Китайсько-американське співробітництво у боротьбі з транснаціональною злочинністю.

Китайсько-американське співробітництво у сфері контролю за наркотиками.

Китайсько-американські переговори щодо зміни клімату.

Також вводяться санкції проти Ненсі Пелосі та її родичів.



«У зв'язку з огидним, провокаційним вчинком Пелосі китайська сторона прийняла рішення, згідно з відповідними законами КНР, застосувати санкційні заходи щодо Пелосі та її найближчих родичів», — йдеться у документі відомства.



У Пекіні пообіцяли, що заходи у відповідь проти візиту будуть «рішучими, потужними та ефективними» і їх відчують як у США, так і на Тайвані.