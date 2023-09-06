Китай продовжує постачати до рф озброєння - The Telegraph

Попри санкції, Китай продовжує постачати до росії продукцію військового призначення, тим самим підтримуючи злочинну війну рф в Україні. Як говориться в розслідуванні The Telegraph, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Китай відправляв у рф гелікоптери, безпілотники, приціли та компоненти для військового виробництва.
Як вказують журналісти, російські компанії, у тому числі під санкціями, що займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки та стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок з Китаю в першому кварталі цього року.
У той час, коли китайський експорт в інші країни зменшився, в рф він може встановити новий рекорд, перевищивши цього року обсяг 200 мільярдів доларів.
Загалом експорт товарів потенційного військового призначення в Китаї за 12 місяців зріс більш ніж утричі порівняно з попереднім періодом.
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