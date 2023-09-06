Китай продовжує постачати до рф озброєння - The Telegraph

11:25 20 серпня Київ, Україна

Попри санкції, Китай продовжує постачати до росії продукцію військового призначення, тим самим підтримуючи злочинну війну рф в Україні. Як говориться в розслідуванні The Telegraph, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Китай відправляв у рф гелікоптери, безпілотники, приціли та компоненти для військового виробництва.

Як вказують журналісти, російські компанії, у тому числі під санкціями, що займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки та стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок з Китаю в першому кварталі цього року.

"Китайські фірми поставили в рф 1000 безпілотників, шість гелікоптерів, оптичні приціли, продукцію з титанових сплавів для виробництва зброї, а також запчастини для літаків, у тому числі і військових. Серед одержувачів товарів - Росгвардія, МВС росії, Ростех, компанія Туполєв та інші російські структури», - йдеться у статті.

У той час, коли китайський експорт в інші країни зменшився, в рф він може встановити новий рекорд, перевищивши цього року обсяг 200 мільярдів доларів.

Загалом експорт товарів потенційного військового призначення в Китаї за 12 місяців зріс більш ніж утричі порівняно з попереднім періодом.