Китай запропонував віддати росії окуповані території, щоб закінчити війну

16:08 26 травня Київ, Україна

Представник Китаю Лі Хуей, який займається дипломатичним врегулюванням війни в Україні, під час поїздки Європою закликав уряди країн домогтися негайного припинення бойових дій зі збереженням за росією контролю над окупованими нею українськими регіонами.



Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела серед чиновників, ознайомлених із перебігом переговорів у столицях по всьому континенту.

Китайський посланник, направлений на просування мирного плану Пекіна щодо України, мав чіткий меседж: союзники США в Європі повинні відстоювати свою автономію і закликати до негайного припинення вогню, залишаючи росію у володінні тими частинами України, які вона зараз окупувала", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що Лі Хуей отримав прохолодний прийом у Європі.

"Європейські чиновники відкидають спроби Пекіна розколоти Захід", – пишуть журналісти.

Після поїздки країнами Європи 26 травня Лі Хуей прибув до москви. Зараз Лі Хуей перебуває в МЗС росії, де проведе консультації з теми "української кризи".



Зазначається, що китайський дипломат зустрінеться із заступником глави МЗС росії Михайлом Галузіним, а також з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим.