Китай відреагував на підрив греблі Каховської ГЕС

19:23 06 червня Київ, Україна

Офіційний Пекін, притаманний йому манері, відреагував на підрив рашистами греблі Каховської ГЕС. Китай закликав "всі сторони" бути відданими політичному врегулюванню так званої "української кризи" та сприяти ослабленню ситуації.

Зокрема, про це заявили у вівторок, 6 червня, в офісі речника Міністерства закордонних справ КНР.

"У нинішніх обставинах ми сподіваємося, що всі сторони будуть віддані політичному врегулюванню "української кризи" та сприятимуть послабленню ситуації", - сказали в МЗС КНР.

Позиція КНР щодо "кризи в Україні" (так уряд КНР називає війну Росії проти України, - ред.) залишається послідовною і чіткою, додали в китайському дипломатичному відомстві.