Китай відреагував на підрив греблі Каховської ГЕС

Офіційний Пекін, притаманний йому манері, відреагував на підрив рашистами греблі Каховської ГЕС. Китай закликав "всі сторони" бути відданими політичному врегулюванню так званої "української кризи" та сприяти ослабленню ситуації.
Зокрема, про це заявили у вівторок, 6 червня, в офісі речника Міністерства закордонних справ КНР.
Позиція КНР щодо "кризи в Україні" (так уряд КНР називає війну Росії проти України, - ред.) залишається послідовною і чіткою, додали в китайському дипломатичному відомстві.
Як повідомлялося, вночі 6 червня російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС.. На Херсонщині розпочали евакуацію населення з небезпечних місць, для яких є ризик затоплення.
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